Российские военные усилили охрану Северо-Крымского канала — командование Юг 11 июня, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Северо-Крымский канал (Фото:Крым.Реалии)

Российские военные в Херсонской области усилили охрану Северо-Крымского канала, соорудив дополнительные защитные конструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

По информации ведомства, ситуация на линии столкновения стабильно напряженная, противник укрепляет рубежи обороны, подтягивает резервы и пытается прикрыть подачу воды из Херсонской области в Крым.

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«Вокруг Северо-Крымского канала возведены защитные железобетонные конструкции, увеличено количество контрольно-пропускных пунктов на подъездных путях и мостах», — говорится в сообщении.

10 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью НВ заявил, что Украина будет продолжать бороться за юг страны.

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