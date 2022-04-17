Оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе — Донецкая ОВА

17 апреля, 02:39
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрелов оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия обстрелов оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения и на севере области.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

«Обстрелы усилились: и вдоль линии разграничения идут постоянные обстрелы, и с севера области — активные боевые действия, это населённые пункты Лиманской территориальной громады. Там было много попыток прорыва противника: он сейчас воздерживается — ему наносятся удары в ответ. Авдеевка, Угледар, Краматорский район — там сегодня также были массированные обстрелы на протяжении дня», — заявил Кириленко в эфире украинского ТВ.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/lhs2JS_f9bI
Читайте также:
ФСБ вывезла в неизвестном направлении боевика «ДНР» Басурина после того, как он раскрыл планы РФ осуществить химатаку на Азовсталь — ГУР

В течение суток, 16 апреля, украинские военнослужащие на востоке уничтожили 16 российских оккупантов.

Удалось отбить одну атаку врага. Потери противника составляют:

  • личного состава — 16;
  • БМП — 2;
  • артиллерийских систем — 4;
  • АО — 2;
  • БПЛА — 3.

16 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X