Оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе — Донецкая ОВА 17 апреля, 02:39 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения и на севере области.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

«Обстрелы усилились: и вдоль линии разграничения идут постоянные обстрелы, и с севера области — активные боевые действия, это населённые пункты Лиманской территориальной громады. Там было много попыток прорыва противника: он сейчас воздерживается — ему наносятся удары в ответ. Авдеевка, Угледар, Краматорский район — там сегодня также были массированные обстрелы на протяжении дня», — заявил Кириленко в эфире украинского ТВ.

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В течение суток, 16 апреля, украинские военнослужащие на востоке уничтожили 16 российских оккупантов.

Удалось отбить одну атаку врага. Потери противника составляют:

личного состава — 16;

БМП — 2;

артиллерийских систем — 4;

АО — 2;

БПЛА — 3.

16 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.



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