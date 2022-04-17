Оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе — Донецкая ОВА
Последствия обстрелов оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения и на севере области.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
«Обстрелы усилились: и вдоль линии разграничения идут постоянные обстрелы, и с севера области — активные боевые действия, это населённые пункты Лиманской территориальной громады. Там было много попыток прорыва противника: он сейчас воздерживается — ему наносятся удары в ответ. Авдеевка, Угледар, Краматорский район — там сегодня также были массированные обстрелы на протяжении дня», — заявил Кириленко в эфире украинского ТВ.
В течение суток, 16 апреля, украинские военнослужащие на востоке уничтожили 16 российских оккупантов.
Удалось отбить одну атаку врага. Потери противника составляют:
- личного состава — 16;
- БМП — 2;
- артиллерийских систем — 4;
- АО — 2;
- БПЛА — 3.
16 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.
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