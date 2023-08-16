Оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области: массово обыскивают дома и проверяют телефоны — Генштаб 16 августа, 21:15 Силы обороны Украины продвигаются на Бахмутском и Купянском направлении (Фото:Вячеслав Ратынский/Рейтер)

Генеральный штаб ВСУ сообщил в своей вечерней сводке за среду, 16 августа, что российские оккупанты усилили фильтрацию населения на временно оккупированных территориях в Херсонской области.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

за сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 67 авиационных ударов, совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители, среди них дети;



силами ПВО уничтожено две крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА Shahed-136/131. Вероятность ракетных и авиаударов остается высокой;



за сутки произошло более 15 боевых столкновений;



на Купянском направлении оккупанты вели безрезультатные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области;



на Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали в районе Богдановки Донецкой области;



на Авдеевском направлении ВСУ под плотным огнем авиации и артиллерии врага продолжили сдерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области;



на Марьинском направлении украинские военные сдерживают наступление россиян в районе города Марьинка Донецкой области;



на Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области;



россияне усилили фильтрационные мероприятия в Херсонской области и в период с 15 по 26 августа запретили перемещение мирного населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой;

в Херсонской области проводят массовые обыски квартир и проверяют телефоны. Основное внимание уделяют жителям, которые имеют украинские сим-карты;



Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу;

авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их оружия и техники;

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс оккупантов.

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По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 255 тысяч военных.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Урожайное в Донецкой области.