Оккупанты уменьшили число погибших в драмтеатре Мариуполя в 25 раз 17 мая, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Драмтеатр в Мариуполе, 17 мая (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Российские оккупанты продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Они уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

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Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты заявили, что в драмтеатре Мариуполя погибли якобы 12 человек.

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«МЧС так называемой „ДНР“ ссылаясь на отчеты МЧС России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось 12», — заявил он.

По словам Андрющенко, скорее всего, тела других 288 погибших оккупанты спрятали в очередной братской могиле.

«Где подевались тела других — мы тоже понимаем. Скрыты под номерами в безымянных братских могилах Мангуша», — заявил он.

Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.

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