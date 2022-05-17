Оккупанты уменьшили число погибших в драмтеатре Мариуполя в 25 раз
Драмтеатр в Мариуполе, 17 мая (Фото:Андрющенко Time / Telegram)
Российские оккупанты продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Они уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.
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Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Оккупанты заявили, что в драмтеатре Мариуполя погибли якобы 12 человек.
«МЧС так называемой „ДНР“ ссылаясь на отчеты МЧС России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось 12», — заявил он.
По словам Андрющенко, скорее всего, тела других 288 погибших оккупанты спрятали в очередной братской могиле.
«Где подевались тела других — мы тоже понимаем. Скрыты под номерами в безымянных братских могилах Мангуша», — заявил он.
Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.
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