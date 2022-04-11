Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе 11 апреля, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Российские войска возле Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты угрожают применить химическое оружие против украинских военнослужащих в Мариуполе. Якобы чтобы не штурмовать укрепления на заводе Азовсталь.

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Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

По словам одного из главарей боевиков так называемой «ДНР» Эдуарда Басурина, штурм укреплений на Азовстали может привести к большим потерям в рядах российских войск.

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«Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам», — добавил он.

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