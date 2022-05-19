За сегодня оккупанты убили пять мирных жителей в Донецкой области — глава ОВА 19 мая, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Бахмут, 19 мая (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За четверг, 19 мая, российские оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения.

Оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте, одного в Красногоровке, одного в Авдеевке и одного в Крестище.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил Кириленко.

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