За сегодня оккупанты убили пять мирных жителей в Донецкой области — глава ОВА
Оккупанты обстреляли Бахмут, 19 мая (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
За четверг, 19 мая, российские оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения.
Оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте, одного в Красногоровке, одного в Авдеевке и одного в Крестище.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил Кириленко.
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