За сегодня оккупанты убили пять мирных жителей в Донецкой области — глава ОВА

19 мая, 22:57
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Оккупанты обстреляли Бахмут, 19 мая (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты обстреляли Бахмут, 19 мая (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За четверг, 19 мая, российские оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения.

Оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте, одного в Красногоровке, одного в Авдеевке и одного в Крестище.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил Кириленко.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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