Оккупанты стягивают силы для окружения Лисичанска и Северодонецка — CIT 17 мая, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия стягивает силы к Лисичанску и Северодонецку в Луганской области, вероятно, для того, чтобы попытаться взять в окружение эти города, заявил аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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В эфире Донбасс.Реалии он заявил, что Россия стягивает к этим городам технику ВДВ и Росгвардии.

«Судя по атакам, которые идут по всему периметру этого выступа, начиная с Белогоровки и заканчивая Попасной, они пытаются расширить наступление с перспективой выйти на трассу Лисичанск-Бахмут», — заявил он.

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Однако в целом к украинским границам и на оккупированную территорию Россия уже перебросила все силы, которые есть, констатировал аналитик группы. Битва за Донбасс, вероятно, истощит наступательный потенциал армии России независимо от ее исхода, считают в CIT.

Поэтому, по словам Михайлова, сложно подсчитать нынешние наступательные силы России в Украине, поскольку состав батальонных тактических групп оказался меньше, чем оценивали аналитики к началу полномасштабной атаки.

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