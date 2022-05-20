Оккупанты строят переправу через Северский Донец — Генштаб ВСУ 20 мая, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Северский Донец (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал подготовку армии РФ к новой попытке форсировать реку Северский Донец.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Захватчики принялись монтировать новую переправу. Новая попытка оккупантов готовится в Изюмском районе Харьковской области.

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«По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец», — говорится в сообщении.

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