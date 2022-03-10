«Рашисты продолжают уничтожать». Российские оккупанты совершили авианалет на Мариуполь, один погибший — горсовет

10 марта, 10:22
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Оккупанты совершили новый авианалет на Мариуполь (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Оккупанты совершили новый авианалет на Мариуполь (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты снова совершили авианалет на Мариуполь.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

«Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российских оккупационных войск из самолетов обстреляли мариупольцев», — сказано в сообщении.

По предварительной информации есть один погибший.

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«Рашисты продолжают уничтожать не покорившийся перед врагом Мариуполь. И не покорится», — сказано в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/Um4FI9NVEpA

Напомним, накануне, 9 марта, Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Война России против Украины

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