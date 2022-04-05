«Мало кто знает». Оккупанты готовятся сдать Херсон, в Николаевской области их уже нет — Арестович 5 апреля, 20:59 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в Херсоне, 3 апреля (Фото:Суспільне Херсон)

Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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В интервью Татьяне Поповой он заявил, что Херсон не будет освобожден «завтра», однако это может скоро случится, согласно планам оккупантов.

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«Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее», — сказал Арестович.

Он также подчеркнул, что в Николаевской области российских оккупантов уже нет.

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По прогнозу Арестовича, у РФ нет сил для наступления на территории Украины, а победу себе российский диктатор Владимир Путин будет делать «внутри страны». Что же касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими.

«Россияне очень конструктивны и активны. Россияне просят о переговорах, они проактивная сторона. Главная интрига — Луганская и Донецкая области по административной границе или до 23 февраля», — отметил Арестович.

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