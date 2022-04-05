«Мало кто знает». Оккупанты готовятся сдать Херсон, в Николаевской области их уже нет — Арестович

5 апреля, 20:59
Цей матеріал також доступний українською
Проукраинский митинг в Херсоне, 3 апреля (Фото:Суспільне Херсон)

Проукраинский митинг в Херсоне, 3 апреля (Фото:Суспільне Херсон)

Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

В интервью Татьяне Поповой он заявил, что Херсон не будет освобожден «завтра», однако это может скоро случится, согласно планам оккупантов.

Видео дня

«Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее», — сказал Арестович.

Он также подчеркнул, что в Николаевской области российских оккупантов уже нет.

Слушайте подкаст на эту тему

По прогнозу Арестовича, у РФ нет сил для наступления на территории Украины, а победу себе российский диктатор Владимир Путин будет делать «внутри страны». Что же касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими.

«Россияне очень конструктивны и активны. Россияне просят о переговорах, они проактивная сторона. Главная интрига — Луганская и Донецкая области по административной границе или до 23 февраля», — отметил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=nA5dPNDHYYY&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%90
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Херсон Херсонская область Николаевская область Алексей Арестович Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X