На Чернигов оккупанты сбрасывали агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны
Пропаганда российских оккупантов (Фото:Антон Птушкин/Facebook)
Блогер Антон Птушкин сообщил, что российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны.
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«Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то», — сообщил Птушкин.
На листовке обращение к гражданам Чеченской республике, в котором предлагают «не противостоять федеральным войскам» и не верить местным лидерам Ичкерии.
С начала полномасштабного вторжения оккупанты постоянно бомбили и обстреливали Чернигов, потерпев неудачу во время вторжения в город.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.
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