На Чернигов оккупанты сбрасывали агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны 1 мая, 03:40 Цей матеріал також доступний українською Пропаганда российских оккупантов (Фото:Антон Птушкин/Facebook)

Блогер Антон Птушкин сообщил, что российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны.

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«Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то», — сообщил Птушкин.

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На листовке обращение к гражданам Чеченской республике, в котором предлагают «не противостоять федеральным войскам» и не верить местным лидерам Ичкерии.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты постоянно бомбили и обстреливали Чернигов, потерпев неудачу во время вторжения в город.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.



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