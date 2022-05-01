На Чернигов оккупанты сбрасывали агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны

1 мая, 03:40
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Пропаганда российских оккупантов (Фото:Антон Птушкин/Facebook)

Пропаганда российских оккупантов (Фото:Антон Птушкин/Facebook)

Блогер Антон Птушкин сообщил, что российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны.

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«Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то», — сообщил Птушкин.

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На листовке обращение к гражданам Чеченской республике, в котором предлагают «не противостоять федеральным войскам» и не верить местным лидерам Ичкерии.

https://www.facebook.com/ptuxerman/posts/pfbid0dfhKL3qGTYVWtyzV5TZgdEBgy3VoCm2sWbJSFSPmwiWJ29Qu6zuAYQHYJWSX4Rn9l
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С начала полномасштабного вторжения оккупанты постоянно бомбили и обстреливали Чернигов, потерпев неудачу во время вторжения в город.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Пропаганда Черниговская область Чернигов Война России против Украины

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