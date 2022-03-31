Оккупанты сбили собственный самолет, а наемников ЧВК Вагнера хотят использовать как «пушечное мясо» — британская разведка
Пленные российские оккупанты (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Представитель британской разведки Джереми Флеминг сообщил о низкой морали российских оккупантов, которых диктатор Владимир Путин послал на войну против Украины.
Война России против Украины — главные события
Об этом сообщает Sky News.
В частности, по данным разведки, оккупанты портят собственную технику и также один раз сбили собственный самолет.
«Мы видим, как российские солдаты, лишенные оружия и боевого духа, отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбивали собственный самолет», — заявил Флеминг.
Он также подтвердил, что кремль начал более активно привлекать к войне наемников из ЧВК Вагнера. По данным Флеминга, их используют как «пушечное мясо», чтобы снизить потери армии оккупантов.
Ранее в Пентагоне подтвердили, что в Донецкой и Луганской областях находятся около 1000 боевиков ЧВК Вагнера.
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