«Никто не собирается покидать город». Оккупанты ровняют Северодонецк с землей — мэр 6 июня, 20:27 Цей матеріал також доступний українською «Дорога життя» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

В Северодонецке сейчас продолжаются тяжелые бои. Россияне преобладают в живой силе, однако взять город полностью им не удается.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

«Идут ожесточенные уличные бои, ведется артиллерийская дуэль. Никто не собирается покидать город. Враг преобладает в живой силе. Они постоянно подбрасывают новых людей, это усложняет ситуацию», — сказал Стрюк.

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Он добавил, что «Северодонецк равняют с землей, потому что не могут его захватить за один-два дня». Применяют авиаудары, тяжелую артиллерию.

Еще до начала острой фазы, говорит мэр, инфраструктура Северодонецка уже была разрушена. Все коммуникации требуют полного восстановления.

По словам главы городской военно-гражданской администрации Северодонецка, трасса Бахмут — Лисичанск находится под контролем ВСУ, но ездить по ней опасно, потому что дорога регулярно обстреливается оккупантами.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

Утром 6 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что в Северодонецке идут динамичные бои, но ситуация для защитников Украины ухудшилась, они контролируют промзону города.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко отмечал, что в городе продолжаются бои, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы.





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