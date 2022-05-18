«Советуем почитать учебники». Оккупанты разместили в украинских школах свои казармы и склады — СБУ 18 мая, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант Сергей Дыдыкин в школе (Фото:СБУ / Telegram)

СБУ показала фото одного из российских военных, сделанные в школе на территории Херсонской области. Оккупант отправлял фотографии своим знакомым, хвастаясь тем, что находится в украинской школе.

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В ведомстве подчеркнули, что оккупанты используют украинские школы в качестве казарм и военных складов.

«Получили очередное доказательство лицемерия армии РФ: оккупанты используют помещение украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи», — говорится в сообщении СБУ.

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При этом российская пропаганда разгоняет фейки якобы это украинские защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь «живым щитом» из гражданских.

На фото — военнослужащий 23 отряда специального назначения Росгвардии Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои «геройские» селфи из школы в Белозерке Херсонской области.

«И вместо хвастовства советуем оккупанту почитать школьные учебники истории — в них описано немало преступлений РФ за последнее столетие, о которых не упоминают на российском телевидении», — резюмирует СБУ.

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