Оккупанты размещают танки и Грады в жилых кварталах — ВСУ 11 марта, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Российские военные размещают танки и Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданскую инфраструктуру (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook)

Российские оккупанты разместили танки и РСЗО Град среди жилых кварталов в селе Богдановка Киевской области и городе Тростянец Сумской области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Facebook.

«В селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области российские террористы разместили танки и Грады посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям ВСУ, но и по гражданским объектам», — рассказали в СтратКоме ВСУ и опубликовали соответствующие фото.



В Генштабе ВСУ ранее сообщили, что российские войска не достигли основных целей по захвату украинских городов и территорий, поэтому могут усилить террористические методы, в том числе ракетные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

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