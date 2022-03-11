Оккупанты размещают танки и Грады в жилых кварталах — ВСУ

11 марта, 20:55
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Российские военные размещают танки и Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданскую инфраструктуру (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook)

Российские военные размещают танки и Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданскую инфраструктуру (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook)

Российские оккупанты разместили танки и РСЗО Град среди жилых кварталов в селе Богдановка Киевской области и городе Тростянец Сумской области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Facebook.

«В селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области российские террористы разместили танки и Грады посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям ВСУ, но и по гражданским объектам», — рассказали в СтратКоме ВСУ и опубликовали соответствующие фото.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/383175743641002

В Генштабе ВСУ ранее сообщили, что российские войска не достигли основных целей по захвату украинских городов и территорий, поэтому могут усилить террористические методы, в том числе ракетные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Град Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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