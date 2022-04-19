Оккупанты безуспешно пытаются выйти на границы Херсонской области — Генштаб 19 апреля, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Эпицентр боевых действий в Херсонской области переместился в район Александровки. Оттуда оккупанты хотят выйти на границы региона.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

При этом украинские военнослужащие дают отпор российским оккупант. Россияне не могут реализовать свой план.

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«На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелы населенных пунктов», — говорится в сообщении.

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