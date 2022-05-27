Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ из Лимана, безуспешно штурмовали Бахмутское направление — Генштаб 27 мая, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую области. Военнослужащие РФ пытаются вытеснить ВСУ с Лимана.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации ведомства, на Лиманском направлении враг пытается вытеснить подразделения ВСУ из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск.

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«Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанесли авиаудар в районе Северска», — говорится в сообщении.

Враг также пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Они также проводили штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, однако без успеха.

На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.

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