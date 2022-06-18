В Луганской области войска РФ пытались проводить штурм за пределами Северодонецка, повторно обстреливают разрушенные мосты 18 июня, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке Луганской области продолжаются боевые действия, российские войска безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Они повторно, еще раз и еще раз, обстреливают территорию возле всех мостов, которые и так уже не пригодны для передвижения", - сообщил Гайдай.

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Оккупанты также открыли огонь по Синецкому и Павлограду возле Северодонецка. Нанесли разрушение на Азоте, на территории транспортного цеха.

РФ дважды массированно обстреляла жилые кварталы вблизи бывшего завода Донсода в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горном, еще 14 – во Врубовке.

Также противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое. Нанес авиаудары в районах Сиротиного и Боровского.

Гайдай также отметил, что вблизи Сиротино и Метелкино украинские военные успешно отбили штурм. Оккупанты с потерями отошли на ранее занимаемые позиции. Как и неподалеку от Горного. При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Почечного, успеха не имели.

Вчера, 17 июня, пять человек, которые были ранены за последние дни, были госпитализированы в больницы Днепропетровской области. Среди них четыре лисичанина и один северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске.

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