Оккупанты пытались восстановить позиции под Урожайным — Генштаб

15 августа, 19:31
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Защитники Украины ведут огонь в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Защитники Украины ведут огонь в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 15 августа, на 538-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиаудара и 24 раза вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность ракетных и авиаударов остается высокой;
  • за сутки произошло 23 боестолкновения;
  • на Купянском направлении россияне безуспешно наступали к юго-востоку от Ольшан и к востоку от Петропавловки Харьковской области;
  • на Авдеевском направлении войска страны-террориста безуспешно наступали к югу от Авдеевки Донецкой области;
  • на Марьинском направлении Силы обороны сдерживают российское наступление в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области;
  • на Шахтерском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе Урожайного Донецкой области;
  • Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу;
  • авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, их оружия и техники;
  • ракетные войска и артиллерия поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный вражеский объект.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 254 920 оккупантов.

14 августа в Минобороны сообщили, что защитники Украины освобождают Урожайное и продвигаются на Бахмутском направлении.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Запорожская область Война России против Украины силы обороны

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