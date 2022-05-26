Ликвидированы семь военных и БМП. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Николаева, но получили отпор — командование Юг 26 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:ОК Юг / Facebook)

Российские оккупанты пробовали продвинуться в сторону Николаева и обойти позиции украинских военных. Для этого они привлекли усиленный взвод, два танка и три БМП.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Огневым поражением и при поддержке четырех вертолетов Ми-8 украинские войска отбили атаку оккупантов. В результате неудачной попытки продвинуться в Николаев вооруженные силы Российской Федерации потеряли семь военных и один БМП-2.

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Получив отпор, оккупанты отступили на свои позиции.

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