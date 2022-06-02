Оккупанты продолжают штурм в районе Лимана и Бахмута, а Беларусь минирует границу — Генштаб ВСУ
Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Беларусь активно минирует территорию вдоль северной границы Украины. Российские оккупанты продолжают штурм в районе Лимана и Бахмута.
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские войска продолжают наступление на Донбассе. В частности, в районе Лимана и Бахмута оккупанты начали штурмовать еще ряд населенных пунктов.
На Бахмутском направлении российская армия усилила наступление возле населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка. Сейчас боевые действия продолжаются.
По информации ведомства, белорусские войска усилили контроль на границе с Украиной. Также они минируют лесные и объездные дороги, мосты.
На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране границы. Одновременно, осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах.
Также в Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
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