Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область — командование Север
Последствия обстрела Сумской области, 25 мая (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Российские оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область, данные о раненых и погибших уточняются.
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Об этом сообщает оперативное командование Север.
Потерь среди личного состава и техники нет.
«Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 по 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буды (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). Потерь среди личного состава и техники нет», — говорится в сообщении.
Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.
В оперативном командовании добавляют, что в 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьева. Потерь среди личного состава и техники нет.
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