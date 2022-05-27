Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область — командование Север 27 мая, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Сумской области, 25 мая (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Российские оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область, данные о раненых и погибших уточняются.

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Об этом сообщает оперативное командование Север.

Потерь среди личного состава и техники нет.

«Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 по 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буды (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). Потерь среди личного состава и техники нет», — говорится в сообщении.

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Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

В оперативном командовании добавляют, что в 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьева. Потерь среди личного состава и техники нет.

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