Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область, есть жертвы 6 апреля, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Донецкой области, 6 апреля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, активные бои ведутся на западе и юге региона.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Утром 6 апреля оккупанты обстреляли мирных жителей Угледара, которые пришли получить гуманитарную помощь. Погибли четыре человека, еще четыре — получили ранения.

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Дважды под обстрелы попала Очеретинская община. По предварительной информации, погиб один человек. Было повреждено шесть жилых домов, детский сад и нежилое помещение.

В Мариинской общине в результате обстрела ранены четыре гражданских, повреждены два дома.

Также россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки. О пострадавших и жертвах не сообщается.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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