Сводка. Оккупанты пытаются наступать на Донбассе — Генштаб ВСУ

20 мая, 19:34
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру и жилые кварталы Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, противник не прекращает ведение наступательных действий на Донбассе и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

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По имеющейся информации, на отдельных полигонах на Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч. При этом угроза обстрела Украины с территории Беларуси сохраняется, добавили в Генштабе.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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