Российские оккупанты продолжают терпеть неудачи на трех направлениях — Генштаб

24 августа, 19:45
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В среду, 24 августа, Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке, что российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

  • Враг нанес пять ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из РСЗО;
  • За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений;
  • На Купянском направлении у Новоегоровки, на Авдеевском направлении южнее Авдеевки и на Марьинском направлении северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки оккупанты вели безуспешные атаки на позиции украинских военных;
  • На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательные действия;
  • Авиация Сил обороны в течение суток нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три удара по ЗРК противника;
  • Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях, одно средство ПВО, один склад боеприпасов и одну станцию РЭБ противника.

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Как сообщал Генштаб ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 340 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 260 тысяч военных.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ

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