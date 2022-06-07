Оккупанты усилили наступление на Северодонецк, хотят заблокировать трассу Лисичанск — Бахмут 7 июня, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Россияне пытаются захватить Северодонецк и «перерезать» трассу Лисичанск — Бахмут. Областной центр трудно сдерживать, но оккупанты не контролируют город.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, под плотными обстрелами оккупантов постоянно находится Лисичанск. Город обстреливается тяжелым оружием крупных калибров.

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«Палят умышленно по местам, где могут скрываться люди. Все населенные пункты ежедневно разрушаются вражеским огнем. Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить врага, тогда они не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении — Россия точно проиграет», — заявил Гайдай.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

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