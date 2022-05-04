Оккупанты применили фосфорные бомбы в Марьинке — глава Донецкой ОГА

4 мая, 23:24
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Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что обстрелы идут по всей линии фронта.

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«Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщение, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинке и Марьинскому району», — сказал Кириленко в эфире телемарафона.

Видео дня

19 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в результате контрнаступления украинских войск в районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты понесли потери и отступили, украинские защитники возобновили контроль над городом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Марьинка Война России против Украины

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