Оккупанты применили фосфорные бомбы в Марьинке — глава Донецкой ОГА 4 мая, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что обстрелы идут по всей линии фронта.

«Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщение, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинке и Марьинскому району», — сказал Кириленко в эфире телемарафона.

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19 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в результате контрнаступления украинских войск в районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты понесли потери и отступили, украинские защитники возобновили контроль над городом.

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