Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу — Энергоатом

11 марта, 23:22
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Запорожская АЭС (Фото:Запорожская атомная электростанция / Facebook)

Запорожская АЭС (Фото:Запорожская атомная электростанция / Facebook)

На площадке, захваченной оккупантами Запорожской атомной станции, российские военнослужащие разместили свою технику.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

В частности, российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

«Несколько образцов военной техники разместили на площадке станции», — говорится в сообщении.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Армия России Военная база Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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