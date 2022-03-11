Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу — Энергоатом
Запорожская АЭС (Фото:Запорожская атомная электростанция / Facebook)
На площадке, захваченной оккупантами Запорожской атомной станции, российские военнослужащие разместили свою технику.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
В частности, российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.
«Несколько образцов военной техники разместили на площадке станции», — говорится в сообщении.
4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
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