Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу — Энергоатом 11 марта, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Запорожская АЭС (Фото:Запорожская атомная электростанция / Facebook)

На площадке, захваченной оккупантами Запорожской атомной станции, российские военнослужащие разместили свою технику.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

В частности, российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

«Несколько образцов военной техники разместили на площадке станции», — говорится в сообщении.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



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