Оккупанты прислали мэру Николаева сообщение с предложением сдать город. Глава города дал жесткий ответ 14 марта, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты предлагают мэру Николаева сдать город (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом «не доводить город до гуманитарной катастрофы». Однако в ответ мэр попросил врага напомнить, где сейчас находится российский военный корабль.

Об этом мэр сообщил в Telegram.

Враг написал, чтобы мэр Николаева не позволял националистам прикрываться им и обсудил с оккупантами гарантии безопасности.

«Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих граждан и семей! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм… Не позволяйте националистам прикрываться вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От ваших действий зависит Ваша дальнейшая судьба!», — говорится в сообщении.

В ответ городской голова попросил напомнить, где находится корабль.

«Доброго дня. Вы не подскажете, где сейчас находится корабль?. Если захотите сдать технику и заработать денег, пишите. Я все организую», — написал мэр.

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