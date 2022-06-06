Оккупанты «поздравляют» жителей украинского Бердянска с Днем России

6 июня, 22:38
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Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото:Радио Свобода)

Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото:Радио Свобода)

В оккупированном Бердянске Запорожской области жителей города поздравляют с российским государственным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня. В городе уже появились тематические билборды.

Об этом сообщает Радио Свобода, публикуя соответствующие фото.

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Местные жители рассказывают, что это не первый праздник, который оккупационные власти города навязывают горожанам. В частности, среди таких — День русского языка и рождение поэта Александра Пушкина 6 июня. Ранее, 1 июня, по случаю международного Дня защиты детей в городе устроили угощение с «пловом по-дагестански» и выставкой российской военной техники.

Видео дня

«Как и 9 мая перекрыли весь центр, а вечером салют запускали. В стране война, люди гибнут, а у них праздник. Мы думали, что нас бомбят, такие громкие фейерверки были», — рассказал один из жителей Бердянска, который пожелал остаться анонимным.

Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото: Радио Свобода)
Билборды во временно оккупированном Бердянске / Фото: Радио Свобода

Бердянск находится под оккупацией с 27 февраля.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Бердянск Российская пропаганда Война России против Украины

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