Оккупанты «поздравляют» жителей украинского Бердянска с Днем России 6 июня, 22:38 Цей матеріал також доступний українською Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото:Радио Свобода)

В оккупированном Бердянске Запорожской области жителей города поздравляют с российским государственным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня. В городе уже появились тематические билборды.

Об этом сообщает Радио Свобода, публикуя соответствующие фото.

Местные жители рассказывают, что это не первый праздник, который оккупационные власти города навязывают горожанам. В частности, среди таких — День русского языка и рождение поэта Александра Пушкина 6 июня. Ранее, 1 июня, по случаю международного Дня защиты детей в городе устроили угощение с «пловом по-дагестански» и выставкой российской военной техники.

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«Как и 9 мая перекрыли весь центр, а вечером салют запускали. В стране война, люди гибнут, а у них праздник. Мы думали, что нас бомбят, такие громкие фейерверки были», — рассказал один из жителей Бердянска, который пожелал остаться анонимным.

Билборды во временно оккупированном Бердянске / Фото: Радио Свобода

Бердянск находится под оккупацией с 27 февраля.

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