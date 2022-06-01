Оккупанты повысили темпы депортации мариупольцев — советник мэра 1 июня, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Блокпост возле Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия увеличила темпы депортации жителей оккупированного Мариуполя в приграничные области. Это связано с невозможностью эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, за прошлые сутки оккупанты депортировали из села Безыменное Донецкой области 324 мариупольцев, среди которых было 27 детей, в город Таганрог Ростовской области.

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Андрющенко подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества депортированных жителей Украины.

«Частично это связано с закрытием пути эвакуации на территорию, контролируемую Украиной», — объяснил советник городского главы Мариуполя.

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