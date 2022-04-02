Оккупанты повредили в Украине более 50 объектов культуры — ЮНЕСКО

2 апреля, 06:09
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Последствия обстрелов российских оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Последствия обстрелов российских оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В ЮНЕСКО сообщили, что с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили 53 памятника культурного наследия Украины.

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Об этом сообщает AFP.

«Это последний список, но он не является исчерпывающим, поскольку наши эксперты продолжают проверять ряд сообщений, поданных украинскими властями», — заявил представитель ЮНЕСКО.

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Для оценки ущерба, в ЮНЕСКО использовали спутниковые снимки и показания очевидцев. Также учитывались заявления властей Украины.

Больше всего поврежденных объектов было в Харьковской, Киевской и Черниговской областях.

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Всего повреждено 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

В списке ЮНЕСКО нет информации из Мариуполя и Херсона.

В конце февраля Украина предложила исключить Россию из ЮНЕСКО.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45-й сессии Комитета всемирного наследия

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ЮНЕСКО Война России против Украины

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