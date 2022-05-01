Оккупанты повредили или разрушили 250 объектов культуры — Ткаченко 1 мая, 06:43 Цей матеріал також доступний українською Драмтеатр в Мариуполе, на который оккупанты сбросили авиабомбу, убив мирных жителей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что российские оккупанты повредили или уничтожили более 250 объектов культуры.



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Он отметил, что Минкульт уже работает над тем, чтобы на освобожденных территориях начать восстановление.

«Мы верифицируем все данные про те учреждения культуры, которые пострадали от военных действий и разрушены. Насколько я помню, таких заведений сейчас более 250. Надеюсь, что в ближайшее время у нас такая возможность появится», — заявил Ткаченко.

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Ткаченко также сообщил, что продолжение программы Большая Реставрация является приоритетом Министерства культуры и информационной политики, и сейчас идут переговоры с международными партнерами по созданию общеевропейского фонда для возобновления финансирования этой программы.



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