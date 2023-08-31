25 боевых столкновений. Российские оккупанты потерпели неудачу при наступлении под Марьинкой и возле Новомихайловки — Генштаб 31 августа, 19:34 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ сообщил в своей вечерней сводке в четверг, 31 августа, что оккупанты не имели никакого успеха возле Марьинки и Новомихайловки.

Главное из сводки, опубликованной на Facebook:

В течение суток враг нанес один ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из РСЗО;

За сутки зафиксировано 25 боевых столкновений;

На Марьинском направлении в районе Марьинки и в районе Новомихайловки Силы обороны Украины ( СОУ) отбили наступление российских оккупантов;

СОУ) отбили наступление российских оккупантов; Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;

За сутки авиация СоУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две РЛС противника.

Видео дня

Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки в Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 263 тысячи военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV