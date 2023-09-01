Оккупанты неудачно наступали под Курдюмовкой и Большой Новоселкой — Генштаб

1 сентября, 20:15
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в пятницу, 1 сентября, сообщил, что войска страны-агрессора РФ потерпели неудачу на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной на Facebook:

  • За сутки враг нанес четыре ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО;
  • За прошедшие сутки произошло 31 боестолкновение;
  • На Купянском направлении в районе Новоселовского, на Бахмутском направлении в районе Курдюмовки, на Авдеевском направлении в районе Северного, на Марьинском в районе Красногоровки и на Шахтерском направлении в районе Большой Новоселки враг не имел успеха;
  • Силы обороны Украины (СОУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;
  • Авиация СОУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по ЗРК противника;
  • За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов и одну РЛС противника.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 263,5 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ

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