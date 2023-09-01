Оккупанты неудачно наступали под Курдюмовкой и Большой Новоселкой — Генштаб 1 сентября, 20:15 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в пятницу, 1 сентября, сообщил, что войска страны-агрессора РФ потерпели неудачу на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной на Facebook:

За сутки враг нанес четыре ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО;

За прошедшие сутки произошло 31 боестолкновение;

На Купянском направлении в районе Новоселовского, на Бахмутском направлении в районе Курдюмовки, на Авдеевском направлении в районе Северного, на Марьинском в районе Красногоровки и на Шахтерском направлении в районе Большой Новоселки враг не имел успеха;

Силы обороны Украины ( СОУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;

СОУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении; Авиация СОУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по ЗРК противника;

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов и одну РЛС противника.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 263,5 тысяч военных.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV