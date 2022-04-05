Оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Харьков — Минобороны 5 апреля, 04:00 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты накапливают группировку войск для атаки Харькова и зоны ООС.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков», — заявил Мотузяник.

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Он также сообщил, что оккупанты накапливают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также ведут подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

В сводке Генштаба, опубликованной в понедельник, 4 апреля, сказано, что противник продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по городу.

В конце марта украинские бойцы перешли в контрнаступление на нескольких направлениях в Харьковской области. Малую Рогань и Ольховку зачистили от россиян. Противника также выбили из Гусаровки вблизи Балаклеи.



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