Оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Харьков — Минобороны

5 апреля, 04:00
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Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты накапливают группировку войск для атаки Харькова и зоны ООС.

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«Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков», — заявил Мотузяник.

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Он также сообщил, что оккупанты накапливают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также ведут подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=tMKgaFx_GiA

В сводке Генштаба, опубликованной в понедельник, 4 апреля, сказано, что противник продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по городу.

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В конце марта украинские бойцы перешли в контрнаступление на нескольких направлениях в Харьковской области. Малую Рогань и Ольховку зачистили от россиян. Противника также выбили из Гусаровки вблизи Балаклеи.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Минобороны Украины Харьков Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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