Оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Харьков — Минобороны
Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты накапливают группировку войск для атаки Харькова и зоны ООС.
Война России против Украины — главные события 4 апреля
«Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков», — заявил Мотузяник.
Он также сообщил, что оккупанты накапливают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также ведут подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.
В сводке Генштаба, опубликованной в понедельник, 4 апреля, сказано, что противник продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по городу.
В конце марта украинские бойцы перешли в контрнаступление на нескольких направлениях в Харьковской области. Малую Рогань и Ольховку зачистили от россиян. Противника также выбили из Гусаровки вблизи Балаклеи.
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