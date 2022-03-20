Сутки не выходит на связь. Оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара

20 марта, 14:25
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Иван Самойдюк (Фото:Горсовет Энергодара)

Иван Самойдюк (Фото:Горсовет Энергодара)

В горсовете Энергодара сообщили о похищении первого заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Facebook.

Он уточнил, что Самойдюк перестал выходить на связь со вчерашнего дня, 19 марта. На данный момент неизвестно, в каком состоянии он находится.

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В воскресенье, 20 марта, власти города получили подтвержденную информацию о том, что Самойдюк был похищен оккупантами.

Орлов добавил, что оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят себе угрозу.

Орлов просит депутатов и активистов соблюдать осторожность, а граждан прийти в 14:00 20 марта в здание городского совета на митинг.

https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/posts/361020435930216
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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