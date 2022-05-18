Оккупанты похитили в Херсоне сотрудника Суспільне

18 мая, 17:20
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Алексей Воронцов (Фото:Регина Валуенко via Суспільне)

Алексей Воронцов (Фото:Регина Валуенко via Суспільне)

В понедельник, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера Суспільне Херсон Алексея Воронцова.

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Согласно сообщению компании, мужчину похитили из его дома. Об этом руководству Суспільне сообщила супруга Алексея. Где сейчас находится Воронцов — неизвестно.

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«Общественный вещатель обращается к украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать возвращению Алексея Воронцова», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время компания направила сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область UA: Суспільне Война России против Украины

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