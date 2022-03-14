Оккупанты прибегли к тактике похищения руководителей украинского движения сопротивления — Центр противодействия дезинформации

14 марта, 05:54
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Евгений Матвеев — среди похищенных руководителей местных органов власти (Фото:Энергодар новости)

Евгений Матвеев — среди похищенных руководителей местных органов власти (Фото:Энергодар новости)

Российские оккупанты применяют тактику похищения руководителей украинского движения сопротивления, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В сообщении ведомства говорится, что российские захватчики прибегают к этим действиям с 11 марта.

https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/134062035809537

Отмечается, что за это время похитили: городского голову г. Днепрорудное Евгения Матвеева, мэра г. Мелитополь Ивана Федорова, председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приму, соорганизатора проукраинских митингов в г. Мелитополе Ольгу Гаймусову, депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.

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«Всех этих людей объединяет одно — верность Украине. Они отказались от сотрудничества с врагом, чем окончательно развеяли его надежды на «встречу с цветами», — говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации добавляет, что следующим шагом врага является назначение своих марионеток на «вакантные» места, однако уверяет, что ставленников агрессора ожидает только уголовная ответственность за государственную измену.

«Прибегая к террору на оккупированных территориях, агрессор пытается сломать дух людей и склонить их к покорному существованию. Однако Мелитополь показал, что дух украинцев несокрушим», — резюмирует ведомство.

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11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Мелитополь Похищение Война России против Украины

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