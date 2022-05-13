Оккупанты под дулами автоматов вывозят жителей Попасной на захваченные территории Луганской области 13 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вывозят в неподконтрольные Украине Первомайск и Стаханов жителей города Попасная Луганской области, в который 8 мая вошла армия РФ.

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Об этом рассказал глава Попаснянской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в общем эфире телемарафона.

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По его словам, в результате действий оккупантов в Попасной разрушены здания культуры, учебные заведения и другие объекты инфраструктуры, а тысячи семей остались без жилья.

«По состоянию на 8 мая (когда город заняли российские войска — ред.) в городе Попасная оставалось 1,5 тысячи человек. Все, кто хотел вовремя уехать из Попасной, имели такую возможность. Сейчас оккупант недемократическим способом приезжает в укрытие, наставляет дуло автомата и забирает наших попаснянцев в города Первомайск и Стаханов, которые уже восемь лет оккупированы», — сказал Ханатов.

Он рассказал, что Попаснянская ВГА сейчас находится в городе Бахмут Донецкой области, откуда развозит гуманитарную помощь и осуществляет эвакуацию Попаснянской громады, в которую в целом входят 14 населенных пунктов.

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