Оккупантам в Крыму говорят, что украинские военнослужащие планируют войти на полуостров — Генштаб

11 апреля, 20:16
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Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

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Среди личного состава российских подразделений в Крыму распространяется информация, что Вооруженные силы Украины якобы планируют после успешного контрнаступления в Херсонской области войти в оккупированный Россией Крым.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 11 апреля.

При этом украинские военные не подтверждают достоверность информации, которая распространяется в Крыму среди российских военных.

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Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что будут добиваться возвращения Крыма под свой контроль только дипломатическим путем.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупация Крыма Война России против Украины

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