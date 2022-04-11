Оккупантам в Крыму говорят, что украинские военнослужащие планируют войти на полуостров — Генштаб 11 апреля, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Среди личного состава российских подразделений в Крыму распространяется информация, что Вооруженные силы Украины якобы планируют после успешного контрнаступления в Херсонской области войти в оккупированный Россией Крым.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 11 апреля.

При этом украинские военные не подтверждают достоверность информации, которая распространяется в Крыму среди российских военных.

Видео дня

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что будут добиваться возвращения Крыма под свой контроль только дипломатическим путем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.