Оккупантам в Крыму говорят, что украинские военнослужащие планируют войти на полуостров — Генштаб
Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Среди личного состава российских подразделений в Крыму распространяется информация, что Вооруженные силы Украины якобы планируют после успешного контрнаступления в Херсонской области войти в оккупированный Россией Крым.
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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 11 апреля.
При этом украинские военные не подтверждают достоверность информации, которая распространяется в Крыму среди российских военных.
Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что будут добиваться возвращения Крыма под свой контроль только дипломатическим путем.
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