Оккупанты планируют провести «перепись» населения в Херсонской области — Денисова

14 мая, 17:39
Цей матеріал також доступний українською
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские оккупанты планируют провести «перепись» населения в Херсонской области, так же как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она уточнила, что некоторые жители уже получают сообщения с призывом обратиться в сельсоветы с документами.

Видео дня
Читайте также:
«Не сдавайтесь, потерпите». Ким обратился к жителям оккупированного Херсона

«Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку», — отметила омбудсмен.

По ее словам, оккупанты планируют начать «перепись» в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/540560620758548
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Перепись населения Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X