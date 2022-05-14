Оккупанты планируют провести «перепись» населения в Херсонской области — Денисова
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
Российские оккупанты планируют провести «перепись» населения в Херсонской области, так же как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.
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Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Она уточнила, что некоторые жители уже получают сообщения с призывом обратиться в сельсоветы с документами.
«Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку», — отметила омбудсмен.
По ее словам, оккупанты планируют начать «перепись» в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.
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