Оккупанты планируют покинуть Мелитополь, опасаясь наступления ВСУ — мэр 8 июня, 23:21 Цей матеріал також доступний українською Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Российские войска отказались от длительной оккупации Мелитополя, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он добавил, что оккупанты готовятся к отступлению, опасаясь атаки ВСУ.

В эфире телемарафона он рассказал, что оккупанты сообщили жителям города о том, что собираются провести так называемый "референдум" и присоединить оккупированную территорию Запорожья к России.

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Вместе с тем оккупанты понимают, что долго держать атаки ВСУ не смогут, поэтому начали вести жесткую пропагандистскую войну, объяснил Федоров.

«Есть несколько признаков, что они не будут долго в Мелитополе. Первый — вывоз краденого зерна по железной дороге, это быстрее. Второе — они „снялись“ с блокпостов в районе, они есть только в Мелитополе и возле дорог государственного значения», — сказал Федоров.

Он добавил, что ВСУ создали россиянам огромные проблемы на Херсонщине, поэтому оккупанты хотят перегруппировать свои силы и попытаться удержать под своим контролем временно оккупированную территорию области.

7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

Институт по изучению войны (ISW) в своей новой сводке подтвердил, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.



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