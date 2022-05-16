Оккупанты планируют подготовить Энергодар к «референдуму» — Запорожская ОВА 16 мая, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Энергодар (Фото:Федя Кузнецов via wikipedia)

Оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар Запорожской области к «референдуму».

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

По информации ведомства, россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно подключить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

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Как отметили в ОВА, по сообщениям местных, в Энергодаре российские военные в понедельник ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

Запорожская ОВА также сообщает, что в Мелитополе оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность жителей.

«Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда лишиться работы, поскольку в городе появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя выехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие стариков», — говорится в сообщении.

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