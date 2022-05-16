Оккупанты планируют подготовить Энергодар к «референдуму» — Запорожская ОВА

16 мая, 23:18
Цей матеріал також доступний українською
Энергодар (Фото:Федя Кузнецов via wikipedia)

Энергодар (Фото:Федя Кузнецов via wikipedia)

Оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар Запорожской области к «референдуму».

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

По информации ведомства, россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно подключить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Видео дня
Читайте также:
В Запорожской области оккупанты обустроили тюрьму для своих военнослужащих, которые отказываются воевать

Как отметили в ОВА, по сообщениям местных, в Энергодаре российские военные в понедельник ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

Запорожская ОВА также сообщает, что в Мелитополе оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность жителей.

«Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда лишиться работы, поскольку в городе появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя выехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие стариков», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Энергодар Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X