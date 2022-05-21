Утром российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии

21 мая, 09:13
Цей матеріал також доступний українською
Сумская область после прихода оккупантов, март 2022 года (иллюстративное изображение) (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская область после прихода оккупантов, март 2022 года (иллюстративное изображение) (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Около 8 утра российские войска с территории РФ открыли огонь по Сумской области из артиллерии.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Приходы — по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет», — написал он.

Видео дня

Живицкий также сообщил, что вечер 20 мая в приграничной зоне был относительно тихим.

«Разве что звучали одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия на территории россии, но рядом с границей. Это происходило по границе в Шалыгинской общине Шосткинского района. Надеюсь, орки там перестреляли друг друга», — отметил он.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Артиллерийский удар Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X