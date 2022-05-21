Утром российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии 21 мая, 09:13 Цей матеріал також доступний українською Сумская область после прихода оккупантов, март 2022 года (иллюстративное изображение) (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Около 8 утра российские войска с территории РФ открыли огонь по Сумской области из артиллерии.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Приходы — по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет», — написал он.

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Живицкий также сообщил, что вечер 20 мая в приграничной зоне был относительно тихим.

«Разве что звучали одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия на территории россии, но рядом с границей. Это происходило по границе в Шалыгинской общине Шосткинского района. Надеюсь, орки там перестреляли друг друга», — отметил он.

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