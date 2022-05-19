Целенаправленно по жилым домам. Оккупанты обстреляли Северодонецк, 12 жителей погибли — глава Луганской ОВА
Обстрел Северодонецка, 19 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
В результате российских обстрелов в Северодонецке Луганской области в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он подчеркнул, что обстрелы продолжаются. Оккупанты же целенаправленно стреляют в жилые дома.
«Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном — целенаправленные попадания именно по жилым домам», — заявил он.
Гайдай отметил, что данные по погибшим и пострадавшим еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.
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