Целенаправленно по жилым домам. Оккупанты обстреляли Северодонецк, 12 жителей погибли — глава Луганской ОВА

19 мая, 18:48
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Обстрел Северодонецка, 19 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Обстрел Северодонецка, 19 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В результате российских обстрелов в Северодонецке Луганской области в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что обстрелы продолжаются. Оккупанты же целенаправленно стреляют в жилые дома.

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«Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном — целенаправленные попадания именно по жилым домам», — заявил он.

Гайдай отметил, что данные по погибшим и пострадавшим еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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