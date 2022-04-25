В Донецкой области оккупанты обстреляли спасателей во время тушения пожара 25 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Спасение сотрудника ГСЧС (Фото:ГСЧС via Telegram)

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям попали под обстрел войск РФ в Лимане, ликвидируя последствия предварительного обстрела оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Утром спасатели выехали на место обстрела в Лимане. В результате попадания снарядов произошла разгерметизация и горение газопровода.

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«Во время тушения пожара произошел повторный обстрел, в результате которого командир отделения 95-й Государственной пожарно-спасательной части получил осколочные ранения ноги. Ему была оказана первичная помощь в городе Краматорск», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасателя транспортируют в больницу в Днепропетровской области. Там его ждет полноценное лечение

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