В Донецкой области оккупанты обстреляли спасателей во время тушения пожара

25 апреля, 16:41
Цей матеріал також доступний українською
Спасение сотрудника ГСЧС (Фото:ГСЧС via Telegram)

Спасение сотрудника ГСЧС (Фото:ГСЧС via Telegram)

Поддержи НВ

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям попали под обстрел войск РФ в Лимане, ликвидируя последствия предварительного обстрела оккупантов.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Утром спасатели выехали на место обстрела в Лимане. В результате попадания снарядов произошла разгерметизация и горение газопровода.

Видео дня

«Во время тушения пожара произошел повторный обстрел, в результате которого командир отделения 95-й Государственной пожарно-спасательной части получил осколочные ранения ноги. Ему была оказана первичная помощь в городе Краматорск», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасателя транспортируют в больницу в Днепропетровской области. Там его ждет полноценное лечение

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия ГСЧС Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X