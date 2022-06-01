Один снаряд попал в детскую площадку. Российские оккупанты обстреляли Николаев, двое погибших — мэр 1 июня, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Николаева 1 июня (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

В среду, 1 июня, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. В результате обстрелов погибли два человека, еще два получили ранения, повреждены жилые дома.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его информации, один человек погиб на месте обстрела, еще один госпитализирован, однако врачи не успели его спасти.

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Также из-за обстрелов повреждены две многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные здания. На одном из адресов поврежден газопровод — без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу из-за обстрела произошел порыв водопровода.

«В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без электроснабжения, сейчас энергетики оперативно все отремонтировали», — сообщил Сенкевич.

По данным Николаевской областной прокуратуры, один из снарядов попал в детскую площадку. Детей в момент обстрела на площадке не было.

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