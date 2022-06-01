Один снаряд попал в детскую площадку. Российские оккупанты обстреляли Николаев, двое погибших — мэр

1 июня, 23:02
Цей матеріал також доступний українською
Обстрел Николаева 1 июня (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

Обстрел Николаева 1 июня (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

В среду, 1 июня, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. В результате обстрелов погибли два человека, еще два получили ранения, повреждены жилые дома.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его информации, один человек погиб на месте обстрела, еще один госпитализирован, однако врачи не успели его спасти.

Видео дня

Также из-за обстрелов повреждены две многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные здания. На одном из адресов поврежден газопровод — без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу из-за обстрела произошел порыв водопровода.

«В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без электроснабжения, сейчас энергетики оперативно все отремонтировали», — сообщил Сенкевич.

По данным Николаевской областной прокуратуры, один из снарядов попал в детскую площадку. Детей в момент обстрела на площадке не было.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X