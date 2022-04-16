«Пытаются посеять панику». Оккупанты обстреляли Николаев 16 апреля, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Российские оккупанты в субботу, 16 апреля, нанесли ракетные удары по Николаеву. О пострадавших не сообщается.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом заявила пресс-служба оперативного командования Юг.

По сообщению, удары были по объектам инфраструктуры.

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«Враг пытается максимально усложнить жизнь горожан и посеять панику. Удары наносятся с территории российской федерации и акватории Азовского моря».

15 апреля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, в результате погибли пять человек, 15 были ранены.

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