«Пытаются посеять панику». Оккупанты обстреляли Николаев
Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Российские оккупанты в субботу, 16 апреля, нанесли ракетные удары по Николаеву. О пострадавших не сообщается.
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Об этом заявила пресс-служба оперативного командования Юг.
По сообщению, удары были по объектам инфраструктуры.
«Враг пытается максимально усложнить жизнь горожан и посеять панику. Удары наносятся с территории российской федерации и акватории Азовского моря».
15 апреля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, в результате погибли пять человек, 15 были ранены.
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