«Пытаются посеять панику». Оккупанты обстреляли Николаев

16 апреля, 20:14
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Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

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Российские оккупанты в субботу, 16 апреля, нанесли ракетные удары по Николаеву. О пострадавших не сообщается.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом заявила пресс-служба оперативного командования Юг.

По сообщению, удары были по объектам инфраструктуры.

Видео дня

«Враг пытается максимально усложнить жизнь горожан и посеять панику. Удары наносятся с территории российской федерации и акватории Азовского моря».

https://www.facebook.com/okPivden/videos/454969983051107/

15 апреля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, в результате погибли пять человек, 15 были ранены.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

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