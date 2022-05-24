Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске — Гайдай

24 мая, 23:56
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Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске (Фото:Скриншот видео Сергей Гайдай / Facebook)

Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске (Фото:Скриншот видео Сергей Гайдай / Facebook)

Российские военные обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области, наблюдается дым.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он добавил, что оккупанты обстреливают завод систематически.

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«В Лисичанске наблюдали густой дым со стороны нефтеперерабатывающего завода, который находится возле простреливаемой трассы Лисичанск-Бахмут. Попадания в НПЗ систематические», — сообщил Сергей Гайдай.

Гайдай подчеркнул, что более 10 домов повреждены в Северодонецке и Лисичанске.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1388374124995827/
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай Война России против Украины

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